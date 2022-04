Terrore al distributore a Grumo Nevano, in azione 5 rapinatori con pistola e fucile

Minuti interminabili all'insegna del terrore al distributore di carburanti Merlino gas a Grumo Nevano. Era già sera inoltrata, quando in cinque hanno agito in via Galileo Galilei a pochi metri dalle rampe dell’asse mediano. In due erano armati di pistola e fucile a pompa rendendo subito chiara l’intenzione: impossessarsi dell’incasso. Seminando il panico tra i presenti sono riusciti a rapinare due dei tre benzinai, mentre alle loro spalle si è creata una fila di macchine. In molti, alla vista delle armi, hanno ingranato la retromarcia. Altri, invece, si sono trovati poco distanti dai rapinatori che avrebbero anche intimato loro di abbassare i finestrini. Tutto si è consumato in pochi minuti che, però, sono bastati a mettere a segno il colpo. Una volta racimolato il bottino, si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto dopo pochi secondi e si sono messe subito sulle tracce della banda. L’attività investigativa è affidata ai carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Il bottino non è stato ancora quantificato. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il lavoro sui filmati mira all’identificazione dei responsabili in tempi contenuti. Decisive potrebbero essere già le prossime ore.

