Voragine a Caivano al passaggio di un camion dei rifiuti: forse è una perdita idrica

Momenti di paura per i residenti di via Santa Chiara per l’improvvisa apertura di una voragine di ampie dimensioni (circa 4 metri di diametro e profonda oltre due metri), mentre transitava un automezzo con gli operai che stavano espletando il servizio di raccolta dei rifiuti.

Per fortuna nessun danno alle persone, visto che la strada è moltro trafficata anche dai pedoni: a poche centinaia di metri si trova la sede del distretto sanitario dell' sl Napoli 2 Nord.

È successo tutto in pochi attimi. Prima uno scricchiolio e poi il successivo cedimento del manto stradale che, solo per caso, non è riuscito ad inghiottire del tutto il pesante camion della nettezza urbana e l'autista, grazie alla pedana in ferro posta nel lato posteriore dello stesso automezzo che ne ha frenato la caduta.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che stanno provvedendo a tirar fuori il camion dall'enorme buca e a mettere in sicurezza l’intera area interessata, mentre la polizia locale ha già predisposto un percorso alternativo di viabilità, sia per i pedoni che per gli automobilisti.

La causa del cedimento stradale, secondo le prime rilevazioni, potrebbe essere verosimilmente una perdita idrica sotterranea ed il cedimento della relativa fognatura, che avrebbe portato allo sgrottamento su un’importante ed estesa area caveale sottostante la sede stradale.

