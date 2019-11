​Terrore a Napoli, uomo si barrica in casa e minaccia di far saltare in aria il palazzo con una bombola di gas

Ultimo aggiornamento: 13:03

Poco dopo mezzogiorno alun uomo al primo piano di una palazzina che dà sulla strada ha minacciato con una bombola di gas di far saltare in aria tutto il palazzo. Panico nel quartiere. Sul posto squadre di vigili del fuoco, polizia e carabinieri che hanno faticato a raggiungere l'appartamento da cui l'uomo minacciava la strage.L'odore del gas era percepibile in strada. Sono stati momenti di tensione. I vigIli del fuoco hanno azionato gli idranti e con un'azione congiunta con le forze dell'ordine sono riusciti a introdursi nella casa e bloccare l'uomo.