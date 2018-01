Terrorismo, il procuratore Melillo: «Se ci fosse un attacco l'Italia saprebbe restare unita come la Francia?»

«Oggi l’Italia è ai margini rispetto al pericolo del terrorismo, ma è ragionevole doversi confrontare con l'idea che questa condizione di lontananza venga improvvisamente meno. E allora ci si deve domandare se questo Paese, a tratti socialmente debole e con questa debolezza che si rileva anche in alcune situazioni pubbliche, sarebbe in grado di reagire a un attacco drammatico restando saldo e unito come altre democrazie occidentali come la Francia o gli Stati Uniti? Domanda alla quale nessuno può rispondere, ma che già porcela aiuta a porci in discussione e scegliere una strada, va da sé che si deve riflettere anche sulle linee del contrasto al terrorismo, segnate in prevalenza di istanze preventive

Donatella Di Cesare, docente di Filosofia teoretica alla Sapienza di Roma. Con Melillo e l'autrice ne hanno discusso il direttore del Mattino Alessandro Barbano e il filosofo Massimo Adinolfi.

D’altra parte - ha sottolineato Melillo - sul web aumentano siti riconducibili allo stato islamico e vari messaggi sono lanciati in italiano. Oggi l’Occidente deve prendere coscienza anche del dramma dell’Islam moderato che progressivamente sfiorisce, rattrappisce, e avviene sia nei paesi a maggioranza musulmana che nelle comunità islamiche pacifiche di Occidente. Oggi le élite intellettuali islamiche moderate sono quasi costrette al silenzio. Vivono sotto la costante minaccia di accusa di apostasia e blasfemia, accuse terribili che una volta lanciata tolgono ogni protezione alla vita delle persone coinvolte, ne legittimano l’uccisione da parte di chiunque».

Esiste un modello che consente di arginare efficacemente la minaccia del terrorismo, il rispetto delle garanzie - ha chiosato Melillo -. Noi in Italia abbiamo avuto prova della validità di questo approccio anche storicamente, ma è fondamentale contenere l’azione repressiva in una quadro di garanzie costituzionali

