Blitz anti-terrorismo a Napoli: catturato «Zidane», re dei documenti falsi

Sabato 12 Maggio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 07:30

Custodiva centinaia di documenti, tra patenti, carte di identità, titoli di viaggio per stranieri, permessi di soggiorno per stranieri, codici fiscali e bolli fiscali che dovevano servire a costruire altre identità legali. Una miniera di carte e indicazioni, quella che è stata sequestrata due giorni fa in una villetta di Poggiomarino, nel corso di una operazione antiterrorismo messa a segno al termine di un lungo lavoro di intelligence. Un blitz culminato negli arresti di un cittadino algerino, non nuovo ai nostri reparti investigativi: a finire in manette è Khemisti Ahmedi, classe 1964, da dodici anni conosciuto come «Zidane» per la somiglianza all'ex calciatore oggi allenatore del Real Madrid. Per mesi lo hanno seguito e tenuto sotto stretto controllo, nella zona di piazza Garibaldi, nei pressi della stazione centrale e i riscontri emersi dalle perquisizioni di giovedì mattina sembrano parlare chiaro sul suo conto. Finisce nel carcere di Secondigliano, dove dovrà difendersi dall'accusa di aver consumato «atti diretti a procurare l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato»; condotte con finalità di terrorismo; contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati ad autenticazione o certificazione.