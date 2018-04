Giovedì 26 Aprile 2018, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 09:36

Un migrante del Gambia è stato arrestato a Napoli nel corso di un'operazione congiunta di Digos e Ros per il reato di terrorismo internazionale di matrice islamica. A quanto si è appreso dalle indagini coordinate dalla Procura sarebbe emerso il progetto di un attentato.L'uomo aveva chiesto asilo politico ma la pratica per la concessione era ancora in valutazione.Ulteriori particolari saranno illustrati dal procuratore Melillo in una conferenza stampa convocata alle ore 11.30.