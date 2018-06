Terrorista africano catturato a Napoli, consulente del pm analizzerà il telefono

Martedì 26 Giugno 2018, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 17:11

Sarà un consulente della Procura di Napoli ad analizzare, insieme con il reparto indagini telematiche del Ros, il cellulare sequestrato a Sillah Osman, il gambiano arrestato mercoledì scorso a Napoli da polizia di Stato e carabinieri con l'accusa di essere un terrorista dell'Isis. Nelle prossime ore gli inquirenti napoletani torneranno nel carcere dov'è detenuto il gambiano per un altro interrogatorio.Gli investigatori, inoltre, stanno anche cercando di accertare se gli altri componenti il gruppo di cui facevano parte Sillah e Alagie Touray - l'altro gambiano di 21 anni, fermato davanti alla moschea di Licola, nel Napoletano, lo scorso 20 aprile, da Ros e Digos - siano giunti in Italia dopo l'addestramento dell'Isis, in una zona desertica della Libia.