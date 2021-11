Terza dose over 40 a Napoli, niente nuovi hub: l'accesso sarà libero alla Mostra e alla Fagianeria

Non ci sarà la riapertura di hub vaccinali a Napoli per la somministrazione della terza dose ai cittadini dai 40 anni a salire prevista dal 1 dicembre. In città rimarranno quindi i due grandi hub vaccinali di Mostra d'Oltremare e della Fagianeria di Capodimonte, i due grandi hub rimanenti dopo la chiusura di Stazione Marittima e Aeroporto di Capodichino.

Oltre a questi, comunica l'Asl Napoli 1 all'ANSA, la terza dose sarà somministrata anche nei dieci distretti sanitari dell'Asl, dai medici di base e nelle farmacie. Non sono previste prenotazioni, i cittadini potranno liberamente accedere per vaccinarsi e non sono previsti messaggi sul cellulare per stimolare la vaccinazione.