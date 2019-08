Giovedì 8 Agosto 2019, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le telecamere de "La Vita in Diretta", il programma del pomeriggio di Rai Uno sono arrivate a Terzigno, in via Panoramica, dove vivono le 14 famiglie che 17 anni dopo averle acquistate hanno scoperto che quelle villette erano abusive. Ai microfoni di Selenia Orzella, i residenti di via Panoramica hanno lanciato l'ennesimo appello: "le istituzioni ci ascoltino, non vogliamo finire in mezzo ad una strada per colpe non nostre". Commovente la testimonianza della signora Gina, ottantaquattro anni, una vita di sacrifici per comprare la casa dalla quale rischia lo sgombero.Vittime incolpevoli di una burocrazia implacabile, lacrime agli occhi, hanno chiesto l’intervento del presidente Mattarella perché su quegli appartamenti pende una sentenza esecutiva di demolizione.Non vogliono risarcimenti (i costruttori sono spariti), non vogliono un’altra casa. Rivendicano il diritto a conservare e a vivere quella per la quale hanno speso una vita di lavoro.