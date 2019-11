«Anche in merito alla vicenda delle case abusive di via Panoramica a Terzigno risalente a decenni fa, dove sono scattati gli abbattimenti a fronte di un raggiro di cui sono state vittime quattordici famiglie, la Regione approverà un fondo a sostegno di chi senza propria responsabilità si è venuto inconsapevolmente a trovare in questa situazione». È quanto si apprende da una nota della Regione Campania. «Inoltre - prosegue la nota - già nel regolamento che riguarda l'Edilizia Residenziale Pubblica approvato nello scorso mese di ottobre, è previsto un criterio di priorità nelle graduatorie per situazioni come quelle verificatesi a Terzigno».

