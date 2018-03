Lunedì 19 Marzo 2018, 20:48 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 20:48

Proseguono senza sosta le ricerche di Pasquale Vitiello, l’uomo sospettato di aver sparato alla moglie Immacolata Villani dinanzi alla scuola frequentata dalla figlia. Per tutta la mattinata e fino al primo pomeriggio si sono alzati in volo anche due elicotteri. I carabinieri hanno anche provato a rintracciare l’uomo attraverso il segnale del telefonino cellulare ma, nonostante frenetiche ricerche in una zona circoscritta ai confini con Boscoreale, non sono riusciti a trovarlo. Il padre di Pasquale è stato in caserma per diverse ore ed ha collaborato con i carabinieri, ma anche la famiglia di lui non sa dove si sia nascosto.