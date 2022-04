Terzigno, incidente finisce in lite spari in aria nel traffico

Un incidente di poco conto, la lite tra i due conducenti e gli spari in aria, con una pistola a salve, che generano panico e tensione. È accaduto a Terzigno nella tarda mattina di ieri in via Diaz. Sono stati, poi, i carabinieri a rimettere le cose a posto intervenendo rapidamente e identificando i due protagonisti dell'episodio: saranno denunciati alla Procura di Nola.

Intorno alle 11, a poca distanza da una polleria, due automobili si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati