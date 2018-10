Martedì 9 Ottobre 2018, 17:30

I carabinieri della stazione di Terzigno hanno arrestato Mohammad Khalil, pakistano, 29enne, non in regola con le leggi sulla immigrazione, resosi responsabile di danneggiamento aggravato. Dopo aver importunato alcuni clienti di un distributore di carburanti su via Piano del Principe di Poggiomarino chiedendo sigarette e degli spiccioli, si era spostato a piedi fino a via Verdi di Terzigno ove aveva cominciato a lanciare sassi contro le autovetture in transito danneggiandone quattro.