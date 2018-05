Picchia la mamma per 20 euro: voleva i soldi per comprarsi la droga

Giovedì 31 Maggio 2018, 13:39

I carabinieri della stazione di Terzigno hanno arrestato un 35enne già noto alle forze dell'ordine ora resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia e di tentata estorsione ai danni della madre 72enne.Gli operanti sono intervenuti d’urgenza in via Puccini su richiesta della vittima bloccando l’uomo. Era in evidente stato di agitazione e immediatamente prima aveva aggredito verbalmente la donna per costringerla a consegnargli 20 euro utili per l’acquisto di stupefacenti.In sede di denuncia l’anziana signora ha poi riferito di gravi e ripetuti episodi di violenza accaduti in precedenza.