Agli arresti domiciliari per sesso con 13enne, la cerca di nuovo in chat: in carcere

Venerdì 8 Giugno 2018, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 33enne di Crispano era stato arrestato il 12 maggio scorso dai carabinieri della stazione di Terzigno che lo sorpresero in un’area appartata del parco nazionale del Vesuvio a compiere atti sessuali con una ragazzina di vent’anni più piccola di lui. L'uomo fu portato ai domiciliari e il giudice gli prescrisse di non comunicare con persone diverse dai familiari che vivono con lui.L’uomo, però, ben presto ha violato di quel divieto riprendendo a cercare la ragazzina, scrivendole in chat.Un nuovo contatto che non poteva non tornare a turbare la giovane e i suoi genitori lo hanno intuìto subito: si sono recati, così, dai carabinieri e hanno denunciato quanto stava accadendo. Accertata la violazione, i militari la hanno immediatamente comunicata all’autorità giudiziaria di Napoli che alla luce dei fatti ha emesso un’ordinanza di aggravamento. Notificata la misura al 33enne, i carabinieri lo hanno portato al carcere di Poggioreale.