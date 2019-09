Nuovo furto di energia nel Vesuviano: terzo arresto in pochi giorni

Mercoledì 11 Settembre 2019, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 09:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un arresto per furto di corrente a San Giuseppe Vesuviano. A finire nelle maglie dei carabinieri una grossa azienda di lavorazione del ferro. Il titolare 40enne dell’impresa che si sviluppa su circa seicento metri quadri, in via Martiri di Nassiriya, è finito in manette dopo che gli è stato contestato il furto di corrente di alcune decine di migliaia di euro. I militari della stazione di San Giuseppe Vesuviano, coordinanti dal maggiore Simone Rinaldi della compagnia di Torre Annunziata hanno accertato che l’impresa era allacciata abusivamente alla rete Enel dopo aver forzato e scassinato il contatore.Il titolare è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari dopo essere stato giudicato per direttissima dal Tribunale di Nola. È questo il terzo obiettivo raggiunto, in pochi giorni, dai carabinieri che hanno lanciato una vera offensiva contro il furto di energia elettrica.