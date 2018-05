Rame e gioielli, il tesoro fuorilegge nel campo rom di Giugliano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 31 Maggio 2018, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 10:27

GIUGLIANO - Ancora controlli nei campi rom di Giugliano. I militari dell'Arma hanno effettuato una serie di perquisizioni negli insediamenti situati sul territorio tra circumvallazione esterna e la zona Asi. Le forze dell'ordine hanno ritrovato ben 200 kg di rame pronto per essere rivenduto. L'oro rosso è ormai una delle merci più trafugate e uno degli affari più redditizi per i ricettatori. La retribuzione è abbastanza alta e per questo da tempo è caccia a questo materiale. Da dove sia stato trafugato ancora non è chiaro. Spesso i banditi si «riforniscono» nelle cabine telefoniche delle compagnie italiane arrecando danni a grosse fette di popolazione. Non sono rari infatti i furti notturni e i danneggiamenti agli impianti elettrici. In altri casi il rame viene ricavato dai roghi di pneumatici. Una pratica aberrante, barbara e devastante che va a danno dell'intero territorio. Il fumo sprigionato dal fuoco alimentato dai copertoni è altamente tossico per tutti e la diossina che si propaga nell'aria è tra gli elementi più dannosi per la salute umana. Un fenomeno di una gravità inaudita al quale non si riesce a porre fine nonostante i massicci controlli delle forze dell'ordine. Solo un mese fa i militari dell'Arma scoprirono diversi depositi illegali di pneumatici ordinando poi la rimozione immediata. Ma a quanto pare non basta.