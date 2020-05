Test sierologici a Napoli, laboratori privati pronti ma i referti non sono in rete

Sono partiti ieri in Campania, nella rete dei laboratori accreditati, gli esami sierologici di seconda generazione per il dosaggio degli anticorpi anti-Covid nel sangue venoso. Una macchina messa in moto una settimana fa e ora avviata con la consegna dei primi ordinativi. Ancora al palo, invece, il server di raccolta dei dati anagrafici e relativi ai responsi da convogliare alla piattaforma informatica regionale Sinfonia. Un anello cruciale per attivare la sorveglianza epidemiologica ed eventualmente gli approfondimenti diagnostici con un tampone per chi avesse profili immunologici compatibili con una malattia in fase acuta. I nuovi test sono di seconda generazione, basati su tecnologie ad alta definizione e una specificità che supera il 97%, non sono da confondere dunque con quelli rapidi, autosomministrabili con la puntura del dito, venduti finora solo in poche farmacie e contro il parere di Federfarma. Kit rapidi che Asl e ospedali continuano a utilizzare fino ad esaurimento ma non approvati per l'uso privato.

Basta un prelievo di sangue al mattino per sapere, entro poche ore, se la nostra strada, in questi mesi di emergenza pandemica, ha incrociato quella del Coronavirus. Test dello stesso tipo di quelli (a marchio Ce) acquistati con un bando di gara per 150mila dosi dalla Protezione civile nazionale per avviare gli screening di massa della Fase 2. Il costo del singolo esame nei laboratori campani si aggira tra i 35 e i 50 euro a seconda che si effettui il dosaggio dei soli anticorpi IgG, (definitivi e quasi sempre neutralizzanti il virus) o anche IgM (anticorpi prodotti in fase acuta, all'inizio di un'infezione). Per questi ultimi va detto che il sistema di dosaggio è ancora quello vecchio per cui meno attendibile ma nell'arco di un paio di settimane anche questo sarà sostituito dal nuovo sistema quantitativo immunoenzimatico. La Regione sabato scorso sembrava dovesse licenziare una circolare in merito al trattamento dei dati da parte delle Asl ma il documento non è stato ancora varato. L'obiettivo è consentire a medici di famiglia e distretti di sapere che in una determinata famiglia una persona è risultata positiva agli anticorpi e dunque ha incontrato il Coronavirus in un passato più o meno recente ed escludere che la malattia sia ancora in atto procedendo, se necessario, ad un approfondimento con un tampone.



Molti laboratori si atterranno alla prassi in uso per altre infezioni. «Di routine per altre indagini con epatite, Aids, morbillo - avverte il titolare di un noto laboratorio napoletano - se individuiamo un caso in fase acuta per obbligo trasmettiamo l'informazione alla Asl tramite Pec. Analogamente ci regoleremo in questo caso». Tutti i titolari dei laboratori di analisi conserveranno intanto i file con i risultati delle indagini sul Coronavirus e li consegneranno a richiesta alle autorità sanitarie. A monte tutte le richieste di analisi saranno processate con un triage anamnestico per sapere se c'è febbre, tosse e astenia. I laboratori accreditati sono intanto pronti anche per eseguire i tamponi: una trentina di essi sottoposti a verifica sono stati riconosciuti dalla Regione attrezzati a questa procedura. Molte aziende dell'industria e del commercio nella fase della ripartenza, tramite i medici competenti, richiedono l'esame.