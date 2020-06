The King Slot, la protesta dei dipendenti sui tetti: «Vogliamo continuare a lavorare»

Sono saliti sul tetto della loro fabbrica e minacciano di gettarsi di sotto. Sono i dipendenti della società The King Slot che dal 2009 sono in amministrazione giudizaria e in odore di cessione. Un'azienda impegnata nella distribuzione e nel noleggio di slot machine e macchine da gioco. Nell’ultimo anno però, gli 88 dipendenti dell’azienda aspettavano di essere assorbiti dalla Lottomatica con cui erano in trattativa. Ma lo stop alla trattativa ha scatenato l’ira di chi, pur di continuare a lavorare, aveva accettato la diminuzione dello stipendio e dell’orario di lavoro.



«Siamo allo stremo - dichiara il dipendente- La trattativa con il tribunale non sembra andata a buon fine e siamo a un passo dalla chiusura. Ci sono centinaia di persone coinvolte in questa situazione. In un momento di forte crisi come questo non è possibile perdere il lavoro. Vogliamo capire come mai siamo arrivati a questo punto e vogliamo risposte concrete. Chiediamo alla Regione e al Comune di darci una mano. Troppe aziende stanno chiudendo e noi, dopo 11 anni di stenti e sacrifici, vogliamo il nostro posto di lavoro».