The spark creative hub, il sogno di una libreria infranto dal Covid: «Inaugurata e chiusa»

All'ospedale di Codogno, solo da cinque giorni era stato scoperto il paziente numero uno. Il coronavirus sembrava ancora una minaccia lontana, anche se temuta. Era il 27 febbraio, sembra un secolo fa, quando alle 19 in piazza Bovio 33 si celebrava quello che, nella città con poche librerie e lettori distratti, era un evento unico: l'inaugurazione di un mega-spazio per libri, eventi culturali, attività di quartiere. Era «The spark creative hub». È rimasta aperta poco più di due settimane, con libri negli scaffali ancora da sistemare e molti ancora da ordinare. Poi è arrivata l'emergenza pandemia, la chiusura a metà marzo. E da allora la «Spark» non ha più riaperto.



A pochi metri dalla Camera di commercio, non molto distante dalla piccola ma storica libreria «Pisanti» che aveva chiuso qualche settimana prima, dopo una serie di rinvii per difficoltà burocratiche e permessi vari, la «The spark creative hub» viene inaugurata con una grande festa a inviti. Scrittori, giornalisti, presenzialisti di eventi, c'era tanta gente quel 27 febbraio. Tre piani, l'intenzione di diventare uno spazio di oltre 300 metri quadri di riferimento a musica, tecnologia, fotografia, design. Circa 20 mila volumi in vendita, suddivisi tra cinque sezioni tematiche con postazioni di lettura, ma anche stampanti 3d e spazi per nuove attività e corsi di formazione. Nell'annuncio all'apertura di quella che, a rivederla con gli occhi della fase 3, appare come una ventata di sano ottimismo, si diceva anche che la «Spark» sarebbe diventata anche sede di una casa editrice. Spazio progettato dall'architetta Michela Musto, che aveva seguito un anno di lavori e ora gestisce la pagina Facebook della libreria.

Ma ancora, negli annunci: 30 corsi tra fabbricazione digitale, fotografia, scrittura creativa. La possibilità, in 50 metri quadri, di utilizzare aree per le proprie attività creative, con tavolini, stampanti, armadietti. E poi eventi e il primo, che poi sarebbe rimasto finora unico, è stato sabato 29 febbraio un incontro con il professore Alessandro Barbero, reduce dai rituali appuntamenti annuali con la storia al teatro Bellini. Un sogno messo su da una società a carattere familiare, che ha dovuto affrontare diverse difficoltà che vanno oltre il coronavirus.



La libreria ha chiuso, così come tutte le altre libreria d'Italia, a metà marzo. Niente assembramenti, niente folla, paura del contagio. Chiusi i tre piani, chiuso un sogno. Ora, però, anche la «Spark» poteva riaprire. Lo hanno fatto diverse librerie, piccole a grandi. I librai antiquari di Port'Alba, che si sono attrezzati con sanificazione, disinfettanti e turni d'ingresso, come la Feltrinelli di piazza dei Martiri, che fa ancora orario ridotto fino alle 20 di sera e regola gli accessi, con i clienti in attesa in fila all'esterno. La «Spark» è rimasta invece chiusa. Ma annunciano che riapriranno a settembre, anche senza indicare una data precisa. C'è chi parla di qualche diversità di vedute nella società, sia sulla riapertura sia sull'organizzazione della struttura che era annunciata come novità assoluta nel panorama libraio napoletano e non solo. «Riaprirete dopo Pasqua?» chiedeva sulla pagina Facebook della libreria il 10 aprile una ragazza. «Speriamo prestissimo» è stata la risposta. Sono passati due mesi e, purtroppo, «The spark» che nasce come spazio reale resta chiusa. La sostituisce uno spazio virtuale, su Facebook, «The spark on air», gestito da Michela Musto, in cui artisti e scrittori si presentano in video. Naturalmente, non è la stessa cosa. E soprattutto non è quello che il 27 febbraio era stato annunciato. Si spera per settembre.