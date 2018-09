«Ti conviene fare il Cid? Poi ti aumenta il premio», arrestati due truffatori dello specchietto

Sabato 22 Settembre 2018, 14:54

I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno tratto in arresto per truffa aggravata Luigi Irco, 45 anni, e Roberto Niola, 38 anni, entrambi di Casalnuovo e già noti alle forze dell'ordine per reati specifici.A bordo di una Jeep Renegade presa a noleggio che avevano parcheggiato su via Passanti Flocco avevano simulato di essere stati colpiti allo specchietto retrovisore lato guidatore da una Citroen in transito guidata da un 42enne simulando l’urto al retrovisore con una botta data alla vettura francese con una mano mentre passava.Subito dopo il finto urto hanno cominciato a seguire la Citroen suonando il clacson e sbracciandosi per far capire al malcapitato conducente che doveva fermarsi.A seguire la contrattazione: «Ti conviene fare il Cid? Poi ti aumenta il premio! Risolviamo bonariamente, vado da un carrozziere amico che te la fa costare poco…» Poi la finta telefonata al carrozziere e la richiesta 50 euro, con Irco che è quindi così riuscito a farsi consegnare i soldi quale risarcimento.Subito dopo la prima truffa si sono posizionati sulla stessa strada ma più avanti in cerca di una seconda vittima cui spillare soldi.Di li a poco è transitata una Mercedes e si è ripetuto il copione, stavolta interrotto dai militari dell’Arma prima della “contrattazione” atteso che i carabinieri avevano notato i due in atteggiamento sospetto e ne stavano monitorando a distanza i movimenti.Entrambi sono stati bloccati e già durante i primi accertamenti è risultato che il danno per il quale il 42enne aveva pagato 50 euro era preesistente.Il giudice li ha entrambi condannati con patteggiamento a un anno e tre mesi di reclusione disponendo che dovranno presentarsi quotidianamente alla caserma dei carabinieri di Casalnuovo.