Tifoso dell'Ajax aggredito a Napoli, arrestato un ultrà della “Masseria”

Finisce agli arresti domiciliari un tifoso ultras del gruppo "Masseria", in curva A allo stadio Diego Armando Maradona.

È accusato di associazione per delinquere nonché, in concorso, di porto di armi e lesioni aggravate, commesse lo scorso 11 ottobre, ai danni di un cittadino di olandese arrivato in città per il match calcistico Napoli- Ajax.

L'uomo era già destinatario della misura del divieto di dimora nel Comune di Napoli emessa il 9 dicembre 2022, su richiesta della Procura e a seguito di indagini della Digos; prescrizioni violate lo scorso 6 gennaio, con conseguente aggravamento della misura.