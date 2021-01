Tifoso ucciso prima di Inter-Napoli, anche il pm ricorre in appello: «È stato omicidio volontario»

La Procura di Milano ha fatto ricorso in appello affinché la condanna a 4 anni per omicidio stradale di Fabio Manduca, l'ultrà napoletano arrestato nel 2019 per aver travolto e ucciso con il proprio suv il tifoso del Varese Daniele Belardinelli, venga riqualificata in omicidio volontario e, quindi, per lui venga pure aumentata la pena. I pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri, infatti, in primo grado avevano chiesto 16 anni per Manduca che, per l'accusa, travolse Belardinelli, morto negli scontri del 26 dicembre 2018 poco lontano dallo stadio di San Siro, prima della partita tra Inter e Napoli.

