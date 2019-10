Tifoso ucciso a Milano, via all'interrogatorio per l'ultrà Fabio Manduca

Lunedì 21 Ottobre 2019, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2019 16:03

È arrivato al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano per l'interrogatorio di garanzia, davanti al gip Guido Salvini, Fabio Manduca, il 39enne ultrà napoletano arrestato venerdì scorso con l'accusa di omicidio volontario per aver investito e ucciso Daniele Belardinelli all'inizio degli scontri tra ultras del 26 dicembre scorso prima di Inter- Napoli.Manduca, che, stando all'ordinanza, avrebbe anche legami con clan della camorra, oltre che con i leader del gruppo ultrà del Napoli chiamato 'Mastiffs', è difeso dal legale Dario Cuomo. Per due volte, nel corso delle indagini, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti a inquirenti e investigatori. «Qual omicidio, chill se vuttat iss annanz a machin, frà (quale omicidio, quello si è lanciato lui davanti alla macchina, fratello, ndr)», diceva Manduca intercettato, il 6 aprile, ad un amico, una telefonata dalla quale, per il gip, «emerge con chiarezza che Manduca ha piena consapevolezza dell'investimento».L'intercettazione è una delle prove a carico dell'ultrà napoletano, assieme alle «ammaccature» della sua Renault Kadjar, al lavoro fatto dalla Digos nel ricostruire minuto per minuto la 'guerriglià (finora anche 5 condanne per rissa e un patteggiamento) e l'investimento di Belardinelli, all'incrocio delle varie versioni nei verbali.