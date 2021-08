Tik Tok, l'ultima follia: «Pioggia di like per i boss della camorra, cancellare i video»

«I boss che hanno fatto la storia di Napoli». Si intitolano così una serie di video pubblicati online. Stavolta però non si tratta di un documentario che si propone di raccontare acriticamente le vicende di camorra, non c’è nessuna motivazione storica o saggistica, bensì parliamo di una serie di clip a puntate pubblicate su Tik Tok per magnificare le gesta dei camorristi. Ad ogni boss sono dedicati 15 secondi per ingigantirne l’importanza,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati