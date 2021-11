TikTok, video su auto Polfer: «Mi vedete bene come poliziotta?», il nuovo influencer napoletano divide i social

Sui social si chiama Michele Rescigno Brasil. Nei video appare esuberante, e sempre con travestimenti stravaganti e goliardici. Nell’ultimo video pubblicato spopola però sui social in modo scandaloso, probabilmente a causa di una inspiegabile disattenzione della Polfer della stazione Centrale di Napoli.

Una ridicolizzazione a scapito delle Istituzioni su cui necessitano provvedimenti. «La Polfer di Napoli perché lascia incustoditi i propri mezzi di servizio - dichiara Giuseppe Alviti, responsabile dipartimento Sicurezza e vivibilità di Forza Italia - proponendoli come palcoscenici per i tik tocker. Dopo Rita de Crescenzo un'altra emulazione. Il Questore di Napoli - continua Alviti - dovrebbe intervenire altrimenti tra poco i mezzi di servizio di trasporto della polizia ferroviaria li utilizzeranno anche per vendita di spighe cotte». Numerosi i commenti sui social.

«È inverosimile, si legge in alcuni commenti - che si possano rendere cosi ridicole le forze dell'ordine, che siano i vertici della polizia ad intervenire su questa vicenda».