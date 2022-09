«Questa donna ha bloccato il traffico in galleria per litigare per motivi di viabilità. Questa gente come riesce ad essere sempre così volgare, prepotente ed inopportuna?» è la domanda che pone chi ha inviato il video al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che l'ha condiviso sui suoi social.

Nel video si vede la donna alzare la voce in napoletano con i due conducenti coinvolti nel tamponamento e gli altri autisti lamentarsi del fatto che stia bloccando la galleria.

La donna ripresa nel video ha commentato, sul suo account TikTok @francesca_larubia la vicenda, raccontando la sua versione. Ha detto che, mentre era ferma nel traffico e stava rispettando la distanza di sicurezza, la macchina dietro l'ha colpita, spingendola contro il veicolo davanti. Il guidatore voleva che lei pagasse i danni e «non l’ho trovato giusto semplicemente perché ero io la vittima che stava in mezzo». La signora dell'auto di dietro le «ha anche detto che la mia macchina non si era fatta nulla di che siccome è vecchia. È vero, lo è, ma mi permette di andare a lavorare ogni giorno, per me è indispensabile». Per queste ragioni dice di aver avuto quel comportamento. Ha chiesto ai suoi follower di segnalare il video perché lo rietene «diffamazione» e non è quella l'immagine che vuole dare di sé.