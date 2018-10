Giovedì 18 Ottobre 2018, 12:29

Stanotte un tir è rimasto incastrato sotto il ponte dell'Asse Mediano all'altezza di via Passariello a Pomigliano. Il mezzo è stato disincastrato nella stesa nottata ma l’Anas sospetta che sia rimasto danneggiato per cui ha disposto la chiusura del sovrastante Asse Mediano che collega la Tangenziale di Napoli a Nola. In questo momento il collegamento principale della provincia a oriente di Napoli è dunque vietato al transito automobilistico. Per praticare l’asse viario è necessario passare attraverso la città di Pomigliano d’Arco. Strada alternativa è la Napoli-Bari. I tecnici dell’Anas sono al lavoro per valutare le condizioni del ponte.