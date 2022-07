Tir si incendia a pochi passi dalle abitazioni, evitata tragedia nel Napoletano

Paura nella notte in via Pianillo a San Giuseppe Vesuviano. Un tir carico di materiali infiammabili e inquinanti è andato in fumo in pochissimo tempo a pochi metri da alcune abitazioni. Grazie all’immediato intervento della polizia prima e dei vigili del fuoco dopo si è evitato il peggio.

L’autista è riuscito a salvarsi. Il tir è andato completamente in fumo. Gli uomini del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, con la dirigente, Maria Antonietta Ferraro, tra i primi a giungere sul posto hanno posto subito in sicurezza l’intera area.

APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Avellino, fiamme in casa: interviene ad aiutare una parente ma resta... L'AMBIENTE Incendio a Nola di un capannone l'Arpac: «Diossine sotto...

Il pesante automezzo dopo essere rimasto bloccato nella rotonda per cause in corso di accertamento ha preso fuoco con l’intero carico altamente infiammabile.