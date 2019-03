Mercoledì 20 Marzo 2019, 12:17

Circa cinque tonnellate e mezzo di sigarette di contrabbando, per un totale di 270 mila pacchetti, ed un valore commerciale di 1 milione e mezzo di euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Napoli in un capannone industriale a Caivano. Le stavano scaricando da un Tir con targa della Polonia due cittadini polacchi e due residenti a Napoli, già denunciati in passato, che sono stati arrestati per traffico di tabacchi lavorati esteri. L'autoarticolato, proveniente dalla Polonia, trasportava circa mille cartoni di sigarette Merit.