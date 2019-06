Martedì 11 Giugno 2019, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un automezzo di grandi dimensioni ha sventrato alcuni balconi di via Lazio, centralissima arteria del comune di Marano. Il Tir ha impattato contro i balconi di diversi appartamenti posti al primo piano, provocando la caduta di numerosi calcinacci. Non si segnalano feriti. L'autista del mezzo, che forse non si era accorto di quanto accaduto, ha continuato a percorre diversi metri dopo l'impatto, distruggendo così più balconi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale di Marano, che hanno generalizzato l'autista dell'automezzo. Panico tra i residenti e traffico in tilt per diversi minuti.