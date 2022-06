Tirapugni a 13 anni, in casa ha anche un coltello e una katana

A 13 anni ha discusso con un ragazzino di 4 anni più grande, ha infilato le dita in un tirapugni e lo ha colpito. In pieno volto. Lo hanno poi identificato i carabinieri di Casavatore, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza registrate in strada. E, nella sua abitazione, hanno trovato un coltello a serramanico, uno a farfalla e uno multilama. Poi due pistole giocattolo e una katana. Non solo: il ragazzino aveva nascosto altri due tirapugni nella villa comunale a Casoria.