Tiro al bersaglio contro il bus, spaccato il vetro della cabina sull'R6

Martedì 8 Maggio 2018, 22:00 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 22:00

Ennesimo raid vandalico contro un autobus Anm, preso di mira da un gruppo di centauri giovanissimi. L'episodio è accaduto a Pianura, all'altezza della rotonda di Don Giustino, posta all'inizio di via Provinciale Montagna Spaccata dove un gruppetto di ragazzini a bordo di scooter, hanno lanciato contro il mezzo della linea R6, oggetti contundenti, spaccando una porzione del vetro anteriore che compone la cabina del conducente.Il raid è avvenuto in una manciata di secondi, domenica sera e se in un primo momento il personale Anm ha creduto si trattasse di una delle sassaiole che avvengono frequentemente contro i bus, successivamente gli operai addetti alla manutenzione hanno verificato che il danneggiamento del vetro potrebbe essere compatibile con del materiale lanciato tramite aria compressa. In ogni caso, al momento del raid la tratta del bus che collega piazzale Tecchio con il quartiere Pianura, non è stata interrotta e i passeggeri sono arrivati a destinazione, dopo di che il conducente ha allertato la Polizia di Stato che ha proceduto a verbalizzare e documentare l'accaduto.«Gli atti criminosi e vandalici che subiamo in continuazione sono concentrati in determinate zone cittadine, salvo rare eccezioni e a tutti coloro che hanno proposto di cambiare le tratte o evitarle in certe fasce orarie rispondiamo che non intenddiamo ghettizzare i cittadini- annuncia Adolfo Vallini del sindacato Usb- non riteniamo giusto ridimensionare i servizi in periferia o nei quartieri piàù a rischio come Pianura, Poggioreale, Secondigliano e Scampia ma pretendiamo maggiore sicurezza e aiuto dalle autorità, polizia, carabinieri e polizia municipale».