«Ciao Titina», morta a Napoli la storica giornalaia di Port’Alba

Napoli perde un pezzo della sua storia.

A 75 anni ci lascia Titina, la leggendaria giornalaia del centro storico di Napoli. Assieme al suo gatto era soprannominata La Custode dell'ingresso di Port’Alba. Conosciuta da tutti per la sua gentilezza e l'immancabile sorriso, lascia un vuoto nel distretto libraio di Port'Alba e non solo.

La sua storia è commovente. Nel 1958 a 10 anni, per una malattia improvvisa della madre, è costretta a sostituirla nel chiosco - edicola di famiglia. Da allora è diventata una icona del centro storico. Punto di riferimento anche di personaggi che poi sarebbero diventati famosi, come l'indimenticabile Pino Daniele di cui raccontava spesso alcuni aneddoti, come quando da ragazzo le chiedeva qualche spicciolo per comprare le sigarette.

Dispiacere e cordoglio, da parte di chi l'ha conosciuta personalmente e anche sui social.

Così, Pasquale Langella, editore e libraio di Port'Alba, su Facebook: «Se ne va un pezzo di Napoli, la Napoli popolare quella bella, quella di una volta … eri il primo saluto della giornata lavorativa prima dell’arco di Port’Alba , eri quel sorriso che ti accoglieva all’entrata». Si aggiunge anche il dispiacere del consigliere del centro storico, Pino De Stasio: «Addio amatissima Titina, ultima delle giornalaie napoletane.

La tua storica edicola fondata da tuo padre già dagli anni 60 ha rappresentato per noi un punto di riferimento della comunità del centro antico. Ricordo tua sorridente figlia che oggi incontrerai in luogo pieno di luce. Ricordo quanto mio padre Antonio e mia madre Antonia ti volessero bene. Un pezzo della mia vita, io che ho abitato per quarant’anni in via Costantinopoli, si dilegua per sempre qui sulla terra. Spero che qualche giornale, qualche quotidiano che tu hai venduto per anni, ricordi la tua umanità. Un bacio Titina».

I funerali si terranno domani alla 12:45 presso la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.