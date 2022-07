Diminuisce ancora il numero di nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 4.535 positivi su 24.498 tamponi esaminati, 305 in meno di ieri con 452 tamponi processati in meno. Di questi, 4.280 su 20.842 sono positivi al tampone antigenico mentre 255 su 3.656 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 18,51%, quasi un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 19,40%.

Se sale a 10.854 il numero di vittime con i sette decessi contabilizzati ieri risale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 642 ricoverati con sintomi, dieci in meno di ieri, e 22 malati in terapia intensiva, quattro in meno di ieri.