La mamma di Tiziana Cantone va in tv: «Nessuno deve soffrire come lei»

Domenica 16 Settembre 2018, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2018 17:59

A due anni di distanza dal suicidio di Tiziana Cantone, la mamma della giovane napoletana, Maria Teresa Giglio, è stata ospite di Domenica In e ha rivelato come il suo dolore sia sempre più forte: «Ci sono ancora suoi video sui siti porno, c'è ancora gente che li cerca».Intervistata da Mara Venier, Maria Teresa ha ripercorso le tappe di ciò che è successo alla figlia, vittima di persone senza scrupoli che hanno pubblicato sul web ben quattro filmati a sfondo sessuale che la vedevano protagonista: «Tutto è iniziato da quando lei si era messa con Sergio Di Palo, un uomo più grande di lei. Era una persona benestante e molto conosciuta, autosufficiente. Un giorno mi dice di dovermi parlare e mi rivela che quei video erano stati pubblicati per vendetta da alcuni conoscenti, consigliando anche a Tiziana di cancellare gli account social. Fu l'inizio della fine».