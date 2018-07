«Toccano una, toccano tutte»: corteo a Napoli contro la violenza di genere

Martedì 31 Luglio 2018, 19:18

“Stuprata due volte a Mezzocannone, siamo tutt* parte lesa”, recita il grande striscione che questo pomeriggio ha attraversato il centro storico di Napoli partendo da largo Berlinguer. Una manifestazione fondamentale, dichiarano gli organizzatori, per non restare indifferenti di fronte al duplice stupro che sarebbe avvenuto ai danni di una giovane turista inglese, la quale avrebbe subito abusi anche dal suo soccorritore.“Toccano una, toccano tutte. Non è giusto in nessun modo e in nessun caso violare il corpo di una donna - afferma una delle partecipanti - Perché io sono una persona, sono libera di poter camminare in strada e vestirmi come voglio, non è possibile che solo perché sono donna mi vengano vietate delle cose come cittadina”. Sfilando attraverso la città, i partecipanti al corteo hanno urlato a gran voce che la violenza di genere non andrebbe combattuta con pene più severe, ma educando la società a riconoscere e condannare gli abusi.