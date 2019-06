Martedì 11 Giugno 2019, 16:25

Un 17enne napoletano è stato arrestato dagli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico dopo essere stato sorpreso in via Tramvia Fratta mentre, a bordo di un ciclomotore, intento vendeva un tocchetto di hashish in cambio di una banconota di 20 euro.