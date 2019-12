Pompei, tunnel di 45 metri per saccheggiare domus romana: tombaroli alla sbarra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 45 metri di cunicoli, pareti di epoca romana sfondate, preziosi reperti saccheggiati o distrutti, affreschi mandati in frantumi e persi per sempre. Danni incalcolabili, causati secondo l'accusa da Giuseppe e Raffaele Izzo, padre e figlio di Boscoreale, a giudizio perché ritenuti i tombaroli di Civita Giuliana, alle porte degli scavi di Pompei . Ieri per i due imputati assistiti dagli avvocati Maria Formisano e Francesco Matrone è iniziato il processo con diverse accuse, tutte collegate agli scavi illegali, al possesso di reperti archeologici e alle ricerche clandestine di oggetti antichi. Il primo testimone dell'accusa in aula il procuratore Pierpaolo Filippelli è Salvatore Sorrentino, brigadiere del nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata, che si è occupato in prima persona dell'ultima parte delle indagini. Le scoperte degli investigatori avevano spinto la Soprintendenza di Pompei, su impulso della Procura oplontina, a correre ai ripari con una campagna di scavo mirata, diventata nota per la scoperta della scuderia e i calchi di due cavalli sepolti dalle ceneri dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.«Già nel 2009 gli Izzo erano stati scoperti a scavare un cunicolo da un rudere abbandonato che confina con il loro giardino e sbuca direttamente nella villa romana ha spiegato il testimone al giudice Silvia Paladino e conferme sono arrivate ancora nel 2012 e nel 2014, da una conversazione con Luigi Giordano, uno dei trafficanti di reperti archeologici più importanti di Napoli». Tra febbraio e agosto 2017, poi, le nuove indagini mirate hanno portato alla scoperta di diversi cunicoli. Uno era addirittura parzialmente crollato, ma non aveva scoraggiato i tombaroli che avevano continuato a scavare attraverso altri passaggi rinforzati con cemento fino a 5-7 metri di profondità dal giardino, dal pozzo o dalla cantina di casa Izzo, per entrare nei cinque ambienti diversi della domus inesplorata. Una volta trovata la parete esterna delle stanze della villa, però, i tombaroli badavano poco alla forma: «Usavano anche un martelletto pneumatico per sfondare i muri. Hanno bucato pure il criptoportico di epoca romana per portare via i preziosi reperti. Sfondando una parete hanno distrutto per sempre un letto di epoca romana. Tra i vari oggetti, abbiamo trovato una base in marmo, ma la statua che era poggiata sopra era stata già trafugata». I tombaroli erano «armati» di attrezzi per scavare, lampade da minatori e addirittura un rudimentale sistema di illuminazione creato con lampadine attaccate a un filo da 40 metri collegato all'impianto elettrico di casa Izzo.Due anni fa il nuovo blitz dei carabinieri ha spinto la Soprintendenza ad effettuare gli scavi per disseppellire la zona «rustica» del complesso abitativo pompeiano, dove si trovavano gli alloggi della servitù e, appunto, la scuderia dei cavalli. Purtroppo, all'arrivo degli archeologi, parte dei locali erano già stati visitati e depredati dai tombaroli. Dalle varie stanze, poi, partivano ben cinque cunicoli diversi. Di contro, i calchi in gesso hanno permesso di scoprire dove si trovavano i cavalli al momento della tragica eruzione che cancellò l'antica Pompei.