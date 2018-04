Lunedì 2 Aprile 2018, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2018 16:26

Decine di coperture in ferro dei tombini utilizzati per alimentare l’impianto di pubblica illuminazione sono stati asportati da ignoti lungo i marciapiedi della strada comunale che costeggia l’alveo dei Camaldoli, a Villaricca. Pericolo per i pedoni e gli sportivi che praticano running, sulla strada che collega Qualiano con Calvizzano.A poca distanza vi sono gli impianti sportivi comunali, l’isola ecologica ed il parco urbano cittadino. Negli ultimi tempi la strada viene usata per scarichi illegali di rifiuti.