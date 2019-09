Tombino killer a Napoli, raffica di cadute per i pedoni

Venerdì 27 Settembre 2019, 19:07 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due donne ferite e una raffica di cadute giornaliere per i pedoni che se pure non finiscono in ospedale, si ritrovano a terra. Accade in via Sopramuro, la storica strada a ridosso delle mura aragonesi nel quartiere Pendino.La colpa è del tombino "killer" come lo hanno ribattezzato i cittadini, vittime di cadute, che da mesi segnalano il suo sprofondamento. Uno dei lati dello sportello in metallo della fogna, si è abbassato di oltre 20 centimetri rispetto al pavimento stradale provocando la caduta di due donne finite in pronto soccorsoI due episodi si sono verificati a distanza di tempo ma per entrambe le malcapitate l'epilogo è stato in ospedale con referti per contusioni costali nel caso di un'anziana del quartiere inciampata ad Agosto e contusioni agli arti inferiori e sospetta distorsione per una 45enne caduta intorno alle 6 di questa mattina. «Il tombino sta sprofondando sempre di più, ma adesso è ancora più pericoloso - spiegano alcuni commercianti della zona - si è accumulata immondizia e residui di fogliame trascinati dall'acqua piovana, in questo modo non si riesce a vedere il tombino inclinato e si inciampa ancora più facilmente».In realtà la gravità della situazione era stata segnalata tempo fa e l'area del tombino era stata transennata dalla polizia municipale nell'attesa di un intervento di manutenzione mai realizzato. «Lo stato di abbandono attuale rappresenta un grave pericolo per i cittadini - afferma Nicola Di Frenna del Comitato di Quartiere - Il tombino è stato transennato ad agosto dai vigili senza altri interventi, chiediamo urgentemente aiuto alla 2 Municipalita' a cui abbiamo inviato oggi la segnalazione».