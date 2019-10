CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 21 Ottobre 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Solo grazie ad alcune testimonianze abbiamo capito era stata manomesso la cartella clinica». Manomissione emersa dopo il racconto di alcuni anestesisti indagati e che, secondo la Procura di Torre Annunziata, era servita ai medici per proseguire il secondo intervento quando la paziente, Tommasina De Lauretiis, di appena 25 anni, era ormai deceduta, per cancellare le prove di una colpa medica. Oltre cinque ore di udienza, venerdì, hanno permesso al giudice Fernanda Iannone di ascoltare con attenzione il pool di professionisti che ha effettuato le due perizie per il presunto caso di malasanità.