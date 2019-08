Giovedì 1 Agosto 2019, 18:45

Stop alle attività dell'Istituto Toniolo che fino a oggi ha gestito per Comune di Napoli il "Servizio di Contrasto dell’Abuso e Maltrattamento all’Infanzia". Questo da settembre dovrebbe essere affidato con una nuova gara per ora non ancora bandita.La competenta del servizio è infatti passato alla Asl che al momento non ha provveduto ad affidarlo. Secondo gli operatori dell'istituto si rischia, dunque, un periodo di stasi.L’èquipe del Servizio di Contrasto dell’Abuso e Maltrattamento all’Infanzia dell’Istituto Toniolo ha scritto una lunga lettera aperta che è anche un atto di accusa: «A partire dal 1997 l’Ente locale e l’Istituto sono stati fianco a fianco nella rilevazione, tutela e cura dei bambini vittime di trauma. Si è potuto costruire un servizio integrato di secondo livello a Napoli, con la collaborazione dei servizi territoriali e della fitta rete di operatori nel campo della tutela, in primis del mondo giudiziario minorile e dei servizi educativi e dell’accoglienza fuori famiglia, la cui stretta sinergia e collaborazione ha contribuito alla realizzazione di efficaci prese in carico e processi di tutela e de-istituzionalizzazione. In questi 20 anni Il gruppo di lavoro dell’Istituto Toniolo è cresciuto, è cambiato, ha attraversato estati e rigidi inverni, si è rivoluzionato, ha vissuto e osservato i cambiamenti nel campo politico e sociale, fino all’attuale congiuntura nella quale in Italia il welfare pubblico è ridotto al lumicino, nonostante le crescenti deprivazioni e necessità di sostegno delle famiglie, soprattutto di quelle fragili e disfunzionali, e l’urlo di aiuto di bambini sempre più soli e disorientati».Da settembre ad oggi dall'istituto sono stati seguiti 40 casi segnalati dai centri servizi sociali, 26 nuclei familiari sono stati presi in trattamento e quasi tutti sono statinseguiti fino a ieri quando si è esaurita la convenzione.Sostiene l'èquipe: "La recente normativa sui LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) orienta il collocamento del servizio in esclusivo ambito sanitario, nonostante da decenni tutti gli esperti e le riforme concordinosulla indispensabile integrazione tra sociale e sanitario".Quindi da oggi sarà la Asl a occuparsi dei bimbi maltrattati e a bandire la gara per affidare il servizio.