Tonno rosso pescato illegalmente sequestrato e donato a enti benefici a Torre del Greco

Mercoledì 7 Agosto 2019, 10:51

TORRE DEL GRECO - Pesca un tonno rosso di oltre cinque chili. Ma prima che possa portarlo a riva viene bloccato dagli uomini della Capitaneria di Porto, che gli infliggono una sanzione amministrativa di 2.500 accompagnata da una specifica denuncia per pesca sportiva non autorizzata. Il pescato invece, una volta analizzato dall’Asl, viene donata alle associazioni caritatevoli della città.Prosegue l’impegno della Guardia Costiera per assicurare un’estate sicura ai bagnanti e anche ai consumatori di prodotti ittici. In tale contesto si inserisce una specifica attività volta alla verifica delle disposizioni di legge emesse dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che vietano la pesca, anche semplicemente sportivo-ricreativa, di tonno rosso.In tale contesto, il personale della Capitaneria ha individuato un’attività di pesca irregolare, con conseguente elevazione di verbali amministrativi per un ammontare superiore ai 2.500 euro ed il contestuale sequestro del pescato, successivamente devoluto agli istituti di beneficienza di Torre del Greco, previa verifica dell’edibilità eseguita dal personale dell’Asl Napoli 3 Sud.«La Guardia Costiera - si legge in una nota - continuerà a mantenere alta la propria azione di vigilanza e controllo su tutta la filiera ittica e sull’igiene degli alimenti, al fine di scongiurare rischi per l’ambiente marino e la salute della cittadinanza, invitando la collettività ad acquistare unicamente prodotti ittici che rispettino le vigenti norme e procedure di etichettatura e tracciabilità».