Tony Colombo e Tina Rispoli, casa e auto sotto sequestro a Napoli: riciclaggio con metodo mafioso

Riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori aggravati dal metodo mafioso: con queste accuse la Squadra mobile di Napoli, su delega della Procura, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Napoli nei confronti di Immacolata Rispoli e del marito Tony Colombo, cantante neomelodico.

APPROFONDIMENTI IN TOUR Tony Colombo annuncia il tour internazionale: tappe in Canada e negli... IL CASO Tina Rispoli, la moglie di Tony Colombo si difende: «Estranea... IL CASO Tina Rispoli, reiterata l'istanza di arresto per la moglie di...

«La complessa attività investigativa - si legge in una nota della Questura - con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato al sequestro della somma di 80mila euro intestati a Antonio Colombo e al sequestro di un appartamento, due box auto e due autoveicoli nella disponibilità di Immacolata Rispoli». Nei confronti della donna è stata formalizzata l'accusa di trasferimento fraudolento di beni, per il cantante si ipotizza il reato di riciclaggio; per entrambi i reati c'è l'aggravante del metodo mafioso.