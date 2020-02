Tony Colombo attacca Borrelli: «Ecco la mamma contromano sullo scooter»

Dopo le polemiche, i servizi e le inchieste, Tony Colombo passa al contrattacco. Lo fa attraverso un video pubblicato su una delle sue storie Instagram in cui mostra la madre del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli mentre, in sella al suo scooter, percorre in controsenso via Solitaria al Pallonetto di Santa Lucia.

«Carissimo Borrelli – è scritto nel commento alla storia – fate tanto il moralista, il giusto, il perfetto che vuole una Napoli migliore e poi vostra madre va contro mano sul motorino? Stai messo malino ultimamente caro mio».

Una storia che non è passata inosservata a a cui lo stesso Borrelli risponde senza peli sulla lingua. «È inquietante – commenta – che mia madre sia stata seguita e filmata a sua insaputa. Tony Colombo non fa battaglie sulla legalità come faccio io ma adesso pubblica questo video, quindi immagino che abbia fatto seguire mia madre. Forse sono pedinato anche io, ma siccome non faccio infrazioni questi signori non hanno avuto nulla da pubblicare. Resta il fatto che, se mia mamma ha sbagliato, è giusto che paghi una sanzione».

Dal canto sua, la signora Diana spiega così l'infrazione: «In questa strada tutti vanno in quella direzione. Siamo sati sempre convinti che si potesse passare di lì ma poi, un bel giorno, mi sono accorta di essere fotografata. Quel percorso ci evita di scendere fino a piazza del Plebiscito per percorrere tutto il tratto che passa per piazza Bovio, non avevo idea che fosse controsenso».

