Pozzuoli, folle serenata con Tony Colombo centinaia in fuga all’arrivo degli agenti

Si erano organizzati con i “pali” all’ingresso del quartiere, ragazzini con il compito di avvisare gli organizzatori in caso di arrivo delle forze dell’ordine. E infatti, appena la prima auto della polizia municipale è giunta in prossimità del Rione Toiano, Tony Colombo, la moglie Tina Rispoli e la sua band si sono dileguati insieme a circa duecento persone che avevano preso parte all’ennesima festa non autorizzata andata in scena a Pozzuoli.