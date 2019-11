Spintoni e calci ad una troupe de «La7», che voleva intervistare il cantante neo-melodico Tony Colombo, ieri sera a Napoli. Il cantante, che partecipava ad una festa privata, è stato avvicinato verso le 23 dalla troupe, ma si è subito allontanato. Alcuni dei presenti hanno spintonato e colpito con calci operatori e giornalista invitandoli ad allontanarsi.

Sul posto sono intervenuti idella Compagnia Napoli Centro, che hanno identificato alcuni dei presenti alla festa e stanno vagliando le loro responsabilità. Non ci sono denunciati al momento. Tony Colombo - che ha sposato nella primavera scorsa- è indagato dalla Procura di Napoli per un concerto non autorizzato, svoltosi il 25 marzo 2019 in piazza del Plebiscito, nell' ambito dei festeggiamenti per il matrimonio, insieme ad altre sette persone, tra le quali il fratello del sindaco,, accusate di abuso d' ufficio.