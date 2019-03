CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 16 Marzo 2019, 09:06

Mobilitazione dei genitori degli alunni delle medie del plesso di via Cattaneo, ieri mattina, per la presenza di topi all'istituto comprensivo D'Angiò. Da giorni si sussegue il tam tam di immagini che ritraggono trappole ed esche per i ratti, ma anche la situazione nella quale versano gli esterni della scuola e la tendostruttura che avrebbe dovuto ospitare la palestra, chiusa da tempo. Un gruppo di mamme si è data appuntamento fuori la sede, all'orario di ingresso degli alunni, chiedendo l'intervento del sindaco Raffaele De Luca.IL DEGRADOLa protesta è esplosa in seguito a un post e alle immagini girate giovedì a scuola dalla consigliere comunale Pd Claudia Paduano, genitore di un alunno della D'Angiò. Nei video il degrado esterno del plesso e diversi topi morti, ancora sulle trappole. «Da ottobre va avanti così. Ho provato ad agire in silenzio per evitare che la scuola fosse chiusa, ma adesso è inevitabile parlare» ha detto Paduano, che nel dicembre scorso insieme ai colleghi consiglieri ha firmato una richiesta indirizzata al primo cittadino di pulizia straordinaria e derattizzazione dell'intero edificio. «Evidenziammo che sarebbe stato opportuno concentrarsi sull'adiacente tendostruttura e che l'attività scolastica era stata oggetto di sospensione per ben due volte dall'inizio dell'anno» ha continuato la rappresentante dem in consiglio.