«Topi a scuola», chiuso per due giorni l'istituto comprensivo nel Napoletano

«Presenza di topi nella scuola»: il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis chiude per due giorni l'istituto comprensivo Salvatore Di Giacomo.

«Dopo aver ricevuto una nota a firma della dirigente scolastica della scuola, che ha segnalato la necessità di effettuare unanell’istituto per una probabile presenza di topi - scrive il primo cittadino di Qualiano nell'ordinanza di chiusura - in ragione dell’urgenza, dell’imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi, l’amministrazione comunale si è subito attivata per programmare l’intervento richiesto». La scuola resterà chiusa nei giorni 3 e 4 dicembre.